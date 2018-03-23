Баскетбольный ЦСКА – на голову сильнее «Химок» в Евролиге

ЦСКА Итудиса уже решил все проблемы в регулярном чемпионате Евролиги. А вот «Химки» выдержали изнурительную гонку с «Басконией» и «Маккаби», но в плей-офф тоже попали.

Интриги не было: «Химки» на своём паркете смогли лишь выиграть третью четверть (21:15), в итоге уступив с разницей «-17». Набросал свой «двадцатник» Алексей Швед, раздавший партнёрам ещё и 8 передач. Не может обрести прежнюю форму Томас Робинсон: за 17 минут мощный форвард набрал 7 очков и 5 подборов. Вновь хорош был герой концовки матча с «Эфесом» Егор Вяльцев, на этот раз – 13 очков «+12» полезности. ЦСКА недосягаем (23 победы – 5 поражений), «Химки» (16 – 12) пока опережают «Жальгирис».

«Питерец.ру» не сомневается, что восьмую путёвку в плей-офф Евролиги получит «Баскония». Сегодня клуб из Витории сыграет против «Барселоны». А вот имевший хорошие шансы на квалификацию в плей-офф «Маккаби» провалил концовку сезона. 5 поражений на отрезке с 23-го по 28-й тур отбросили израильскую команду на девятое место.

Главным разочарованием сезона остаётся «Эфес» (всего 6 побед).