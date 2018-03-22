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СКА – в полуфинале Кубка Гагарина, ЦСКА бьётся с «Йокеритом»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.ska.ru
Ярославский «Локомотив» смог выиграть у СКА только один матч и уступил в серии.

Особой интриги в серии между СКА и «Локомотивом» не получилось. Да, невские армейцы проиграли железнодорожникам на своём льду во втором матче. Тогда ярославские хоккеисты смогли в третьем периоде ни разу не удалиться и удержали счёт 2:1. Но обе встречи в Ярославле закончились в пользу СКА, а сегодня в «Ледовом» подопечные Олега Знарка (на фото) завершили серию.

«Питерец.ру» признаёт, что разница в классе исполнителей очевидна. В номинально четвёртом звене СКА – Патрик Торесен, Виктор Тихонов и Олимпийский чемпион Николай Прохоркин. У «Локомотива» – Артём Ильенко (21 год), Георгий Иванов (19 лет) и Николай Коваленко (18 лет). Двое последних подходят под категорию «масочников».

Выиграв серию в пяти матчах, СКА обеспечил себе место в финале конференции. Сейчас начнётся второй овертайм в игре №5 противостояния между ЦСКА и «Йокеритом». Здесь очень мало удалений – за 80 минут чистого игрового времени в протоколе отмечены один малый штраф ЦСКА и три удаления в составе «Джокеров». Вратарь гостей Рамо отразил уже 40 бросков.
Все по теме: хоккей СКА Кубок Гагарина
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