Евролига: ЦСКА обыграл «Олимпиакос» – 89:81

ЦСКА не раз спотыкался о пирейский барьер в «Финале четырёх» Евролиги, к тому же команда Итудиса проиграла «Олимпиакосу» в первом круге. Сегодня гости играли без Костаса Папаниколау, в отсутствие которого разыгрался Георгиос Принтезис (24 очка). Ещё один лидер «Оли», Вассилис Спанулис, к 17 очкам добавил 5 потерь.

У хозяев паркета отличный матч провёл Нандо Де Коло – 25 очков 100%-ная точность дальних бросков (4 из 4). С воодушевлением сыграл против своей бывшей команды центровой Отелло Хантер (6 очков и 5 подборов).

Проиграв первую четверть «-3», армейцы уверенно выиграли вторую десятиминутку (21:14). Нервной концовки не получилось: ведя в счёте, ЦСКА не позволил неудобному сопернику догнать и перегнать. «Питерец.ру» отмечает провал 33-летнего Бобби Брауна (3 очка и 4 фола за 11:19). У победителей 10-очковый рубеж помимо Де Коло преодолели Кори Хиггинс (14 очков), Серхио Родригес (13 очков) и Уилл Клайберн (12 очков).

«Химки» сейчас ведут напряжённую борьбу с «Анадолу Эфесом»: здесь центровой турецкой команды Брайант Данстон набрал уже 18 очков.