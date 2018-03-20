«Ак Барс» и «Салават Юлаев» повели в своих сериях на Востоке КХЛ

«Ак Барс» уверенно переиграл «Металлург» в Магнитогорске со счётом 5:2. Сразу 4 (1+3) очка набрал сегодня Джастин Азеведу – известный специалист по играм плей-офф. А победной стала шайба Владимира Ткачёва, которую центральный нападающий «Ак Барса» забросил в дебюте второго периода. «Металлург» теперь обязан выигрывать следующий домашний матч, потому что спасти серию с 1–3 удастся только чудом.

Первый период челябинского матча сложился в пользу «Трактора». Хозяева льда после голов Кручинина и Шарова повели со счётом 2:0. Однако «Салават Юлаев» смог переломить эту игру, трижды поразив ворота Францоуза. Героем встречи стал Михаил Юньков, сделавший дубль. Оборона «Трактора» на этот раз не смогла сдержать уфимское нападение, хотя и не смогли набрать баллов за результативность Хартикайнен и Лисин.

Сейчас продолжаются четвёртые матчи в сериях Западной конференции. ЦСКА накануне проиграл «Йокериту», но ведёт в серии. В Хельсинки счёт 0:0 после первого периода. «Локомотив» открыл счёт, а вот ответную шайбу Кетова арбитры не засчитали.