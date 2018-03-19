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» » Карякин начал исправлять стартовые неудачи на претендентском турнире

Карякин начал исправлять стартовые неудачи на претендентском турнире

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
lenta.ru
В первом же туре турнира претендентов в Берлине Сергей Карякин проиграл Шахрияру Мамедьярову.

Соперник чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена определится из числа восьми гроссмейстеров – участников турнира претендентов в Берлине. Россию представляют сразу трое – экс-чемпион мира Владимир Крамник, участник чемпионского матча в 2016 году Сергей Карякин и Александр Грищук.

Карякин получил две «пробоины» уже к 4-му туру – от Мамедьярова и Ароняна. Лишь в 7-м туре удалось обыграть Уэсли Со из США, а сегодня Карякин чёрными свёл вничью партию с Мамедьяровым. Набравший 2,5 очка в трёх стартовых турах Крамник в эти минуты доигрывает сложнейшую дуэль с попавшим в цейтнот Грищуком.

Лидерство к началу второго круга захватил американец Фабиано Каруана. 25-летний уроженец Майами одержал победу над Ароняном в 7-м туре, и сейчас у Каруаны – 5,5 очков. Вторым идёт Мамедьяров (5 очков), а вот Со и Аронян – аутсайдеры (по 3 очка). «Питерец.ру» ожидает напряжённую борьбу во втором круге претендентского турнира. Однако Каруана пока столь стабилен, что именно его и можно назвать фаворитом: на прошлом подобном турнире только поражение от Карякина в решающий момент лишило амбициозного гроссмейстера из Флориды права на матч с Карлсеном.
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