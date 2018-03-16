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Коскинен заработал «сухарь» в дебютном матче серии с «Локомотивом»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
СКА выиграл со счётом 4:0, дав новый повод говорить об отсутствии интриги.

Не получилось у «Локомотива» достойно противостоять СКА в первой игре. Голкипер нашей команды Микко Коскинен «засушил» игру. А Вадим Шипачёв открыл счёт уже на 49-й минуте (с передачи Егора Яковлева). Под занавес стартового отрезка Коскиранта при помощи Широкова удвоил преимущество СКА. Во втором периоде забивали защитники СКА: Войнов реализовал большинство, а Гавриков отличился в равных составах. В третьем периоде Дацюк исполнял буллит, но забросить не смог. Невские армейцы победили со счётом 4:0 и повели в серии.

ЦСКА «отгрузил» «Йокериту» те же 4 безответные шайбы: Илья Сорокин вообще не желает пропускать. «Питерец.ру» заметил, что «Джокеры» нанесли по воротам Сорокина всего 18 бросков, которые Олимпийский чемпион успешно отразил.

«Ак Барс» на своём льду в овертайме уступил «Металлургу» – 3:4, победную шайбу забросил Вольски. Канадский снайпер сегодня отметился дублем. А челябинский «Трактор» смог победить в Уфе, играя от обороны. Здесь блеснул голкипер гостей Павел Францоуз – 38 сэйвов!
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