Манчини не смог выиграть Лигу Европы, ещё и Кокорина потеряли

Роберто Манчини поставил в центр обороны тандем Иванович – Мевля, однако «Зенит» пропустил первым. Именно словенец Мевля не смог помешать Огюстену открыть счёт, после чего «сине-бело-голубым» нужны были уже 2 гола. При этом счёт 2:1 позволял «Зениту» добиться лишь дополнительного времени.

Гол Дриусси перед свистком на перерыв должен был подбодрить «Зенит». Ведь впереди был весь второй тайм: дважды забить, не пропустив – вот путь в четвертьфинал Лиги Европы. Однако верный шанс забить получил «Лейпциг»: антигерой матча Мевля сбил Вернера, получив от итальянского арбитра Орсато ещё и жёлтую карточку. Но «пострадавший» подтвердил футбольную примету, не забив с «точки». Лунёв команду выручил, но финального навала не получилось. По сумме двух встреч дальше идёт выигравший дома «Лейпциг».

В довершение к вылету из турнира «Зенит» лишился ещё и Александра Кокорина, которого уже на 8-й минуте заменил Заболотный. А ведь впереди – чемпионат мира.

«Локомотив» после 0:3 в Мадриде дома проиграл «Атлетико» с ещё большим счёт – 1:5. ЦСКА сейчас доигрывает матч в Лионе.