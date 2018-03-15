Баскетбольный «Зенит» вылетел из Еврокубка вместе с УНИКСом

И вновь «Зенит» не смог дойти даже до финала Еврокубка. Очень нервный еврокубковый сезон завершился поражением в серии с «Реджо-Эмилией» со счётом 1–2. Как же проходили решающие минуты матча №3?

Трёхочковый Делла Валле за 5:30 до сирены сделал счёт 87:81 в пользу хозяев паркета. Но за 4:06 «бомба» Курича сократила отставание «Зенита» до «-2». На 38-й игровой минуте снова попали Делла Валле и Курич: «Реджо-Эмилия» вела 3 очка. После промаха Делла Валле из-за дуги Малькольм Гриффин допустил потерю – третью для себя в матче. Того же Гриффина при «-4» накрыл Джулиан Райт, но тут же потерял мяч.

Василий Карасёв на последнюю минуту выпустил Рейнольдса и Уиттингтона, а право на решающий дальний бросок предоставили Куричу. Американский снайпер промахнулся, и штрафные Делла Валле установили окончательный счёт. «Реджо-Эмилия» победила (105:99) и вышла в полуфинал. Вылетел из турнира и УНИКс, пропустивший в следующий раунд «Баварию».

«Питерец.ру» вспомнил достижения «Зенита» в Еврокубке: 1/8 финала – в сезонах 2014/2015 и 2015/2016, 1/4 финала – в сезонах 2016/2017 и 2017/2018.