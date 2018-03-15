В Санкт-Петербурге растет востребованность тхэквондо

Россияне все сильнее интересуются спортивными единоборствами. По данным статистики запросов Яндекса, наши сограждане за последние годы стали чаще искать соответствующие виды спорта в поисковиках — каратэ, дзюдо, самбо. Причем лидером по темпам роста стал тхэквондо. Так, в феврале текущего года запрос «тхэквондо» делали 214 тысяч раз, два года назад эта цифра была почти в 2 раза меньше.

Согласно статистике, особым спросом этот вид боевых искусств пользуется в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В Санкт-Петербурге находится 118 школ, где преподают тхэквондо. Если сопоставлять с количеством жителей, то это даже больше, чем в Москве.

По словам Сергея Смышляева, руководителя сети школ по тхэквондо «Грифон» в Санкт-Петербурге, мастера спорта международного класса, большое количество школ связано с тем, что дисциплина стала олимпийской. Что же касается роста популярности у самих начинающих спортсменов, то тхэквондо привлекает людей методически грамотной программой по развитию тела и интересной и понятной системой оценки достижений.

Ещё один момент, который повлиял на увеличения численности занимающихся, это снижения стартового возраста, с которого берут в секции. Раньше нормальным считался возраст 10-12 лет, сейчас же в секции набирают с 5-6, а то и с 3-х лет.



«Тхэквондо отлично подходит для занятий всех возрастов и любой физической подготовкой. Дисциплины, в которых нет контакта прекрасно подходят и для маленьких детей, и для людей в возрасте. Уже несколько лет проходят кубки мира и Европы среди ветеранов, все участники которого старше 35 лет. А в этом году в Аргентине пройдёт первый в мире чемпионат мира для участников с ограниченными возможностями. Контактные дисциплины прекрасно подходят для школьников старших классов и студентов», - поясняет Сергей Смышляев.

Простая арифметика: сумма, за которую можно купить форму, — до 3 тысяч рублей. Полный комплект снаряжения — 7 тысяч. Средний чек за 8 занятий — обычно в пределах 6 тысяч рублей.