Чудинов перевёл седьмой матч в овертайм, дальше идёт «Юлаев»

Седьмой матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» получился незабываемым. Единственная серия, затянувшаяся на семь матче, завершилась только в овертайме – в лучших кубковых традициях.

А ведь шайба Хартикайнена позволила юлаевцам выйти вперёд в концовке третьего периода. Но омичи не сдались, отыгравшись в большинстве за 17 секунд до сирены. Спасительную шайбу забросил защитник «Авангарда» Чудинов (на фото), перешедший по ходу сезона из СКА. Но героем встречи стал другой игрок обороны – Максим Гончаров. Форвард Энвер Лисин снабдил Гончарова хорошей передачей, и Гончаров пробил Фурха.

В целом первый раунд плей-офф КХЛ разочаровал отсутствием серьёзной интриги. Кроме битвы гигантов Уфа – Омск только в противостоянии «Магнитки» и «Автомобилиста» потребовалось 6 игр.

«Питерец.ру» перечисляет все четвертьфинальные пары:

СКА – «Локомотив»,

ЦСКА – «Йокерит»,

«Ак Барс» – «Металлург»,

«Салават Юлаев» – «Трактор».

СКА примет ярославских железнодорожников в «Ледовом» 16 и 17 марта.