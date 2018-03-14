Манчини сорвался…

Роберто Манчини не сдержался и ответил нагрубившему ему в интернете болельщику «Зенита». Пассив «Зенита» тревожит поклонников: нужно догонять «Локомотив» в чемпионате и проходить «Лейпциг» в Лиге Европы. Очередной тур чемпионата России увеличил отрыв «Локомотива» ещё на 2 очка. Нулевая ничья в Ростове на фоне победы «Локо» в Екатеринбурге привела к тому, что за 8 туров до финиша чемпионата «Зениту» надо отыграть 10 очков. «Питерец.ру» обнаружил «Зенит» лишь на пятом месте в таблице – тут в Лигу Чемпионов бы попасть: пока отрыв от второго места составляет всего 2 очка.

И на этом фоне Манчини (или действовавший от его имени SMM-специалист) ввязался в перепалку с одним из фанатов. Столь радужно начинавшийся сезон грозит превратиться в такой, о котором захочется побыстрее забыть. Манчини сетовал, что не купили тех игроков, которых он хотел видеть в составе. Поначалу ставка на массовый приход аргентинцев сработала. Но если Манчини покинет Санкт-Петербург до истечения контракта – что будет с нынешними легионерами?