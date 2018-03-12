«Авангард» и «Салават Юлаев» сыграют седьмой матч серии плей-офф

Три серии 1/8 финала Кубка Гагарина завершились всухую. Выбыли из борьбы, так и не выиграв ни разу, «Северсталь», «Спартак» и «Торпедо». Дальше прошли соответственно СКА, ЦСКА и «Локомотив». ХК «Сочи» победил в первом матче серии с «Йокеритом», после чего команда Сергея Зубова только проигрывала. Крепкий «Нефтехимик» неожиданно быстро сдался «Трактору», проиграв серию со счётом 1–4.

«Салават Юлаев» и «Авангард» только в седьмом матче определят победителя. Первые матчи плей-офф с участием этих команд порадовали любителей хоккея результативностью. В игре №1 было заброшено 10 шайб, во встрече №2 – 9. Потом результативность упала, но накал борьбы остался прежним.

Сегодня «Ястребы» пересилили юлаевцев на своём льду со счётом 3:2. Открыл счёт Андре Петерссон, а Дмитрий Кугрышев сделал результативную передачу, после которой в ворота гостей влетела победная шайба. «Питерец.ру» отмечает результативную игру Кугрышева (4 очка) и Андрея Стася (5 очков) в нынешнем плей-офф.

Только что вышел во второй раунд «Металлург», который выбил «Автомобилист».