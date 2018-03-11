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«Зенит» отдаляется от чемпионства

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
news.ru
Нулевая ничья в «Ростове» может ещё больше увеличить отрыв от лидера чемпионата – «Локомотива».

Закономерности предыдущих выездов «Зенита» в Ростов сработали и на этот раз. «Зенит» не смог забить и не победил. А ведь очки нашей команде сейчас очень нужны: «Локомотив» уже обогнал коллектив Роберто Манчини на 7 очков. Если железнодорожники выиграют в Екатеринбурге, то отрыв составит 10 очков. Отыграть такое отставание за 8 туров вполне возможно, но «сине-бело-голубые» в чемпионате России не забивали с начала декабря.

Плохое качество поля могло спровоцировать травму Эммануэля Мамманы. Аргентинец в самом дебюте встречи получил повреждение и уже на 11-й минуте был заменён. С «Лейпцигом» дома может понадобиться перестроение линии обороны.

Главным тренером «Ростова» является Валерий Карпин – для него матчи с «Зенитом» носят принципиальный характер. Сегодняшнюю ничью бывший наставник армавирского «Торпедо» явно может занести себе в актив. Хотя Алексей Ионов мог забивать, однако Лодыгин заработал «сухарь».

В каком настроении подойдёт «Зенит» к ответному матчу Лиги Европы, и кто сыграет в центральной зоне обороны – такие задачи теперь решать Манчини.
Все по теме: футбол Зенит
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