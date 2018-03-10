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» » 14 марта решится судьба баскетбольного «Зенита» в Еврокубке

14 марта решится судьба баскетбольного «Зенита» в Еврокубке

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
На своём паркете «сине-бело-голубые» смогли сравнять счёт в серии, а «Локомотив-Кубань» уже вышел в полуфинал.

Поражение в Италии в стартовой встрече четвертьфинальной серии получилось чувствительным. «Зенит» проиграл «Реджо-Эмилии» с разницей в 14 очков, при этом 10-очковый рубеж перешагнули только Сергей Карасёв (19 очков) и Дрю Гордон (12 очков).

В «Юбилейном» наша команда смогла победить со счётом 91:77, но исход серии будет решаться в третьем матче. Вторая игра не стала лёгкой прогулкой: гости выиграли первую половину «+4». «Питерец.ру» отмечает великолепный матч Евгения Воронова – 22 очка, 8 подборов, 3 перехвата и «+32» полезности. У проигравший достойно выглядел Джален Рейнольдс (12 очков и 7 подборов).

Казанский УНИКС тоже сыграет третий матч: счёт в серии с «Баварией» 1–1. Третий российский клуб, краснодарский «Локомотив», в двух встречах разделался с «Гран-Канарией». Отлично начал плей-офф Еврокубка Дмитрий Кулагин: 20 очков и первой игре, 32 – во второй. Черногорская «Будучность» достойно сражалась с «Дарушшафакой», но проиграла серию 0–2. Здесь отличился форвард турецкой команды Скотти Уилбекин: 16 очков американец набрал в домашнем матче, 22 – в гостевом.
Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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