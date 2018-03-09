Поражение в Лейпциге со счётом 1:2 оставляет «Зениту» шансы

До «Зенита» свой матч сыграл «Локомотив», который в Мадриде был разбит «Атлетико» (3:0). Первый тайм поединка в Лейпциге забитых голов не принёс. А на 56-й минуте Брума (на фото) открыл счёт. Ассистировал гвинейцу Тимо Вернер. Именно этот нападающий забил второй мяч, переиграв Лунёва.

Проигрыш в гостевом еврокубковом матче со счётом 0:2 фактически выбивал «Зенит» из турнира. «Питерец.ру» отмечает блестящую игру Доменико Кришито в заключительной десятиминутке. Итальянец получил повреждение, но вернулся на поле и забил важнейший мяч в концовке. Теперь победа со счётом 1:0 выведет команду Роберто Манчини в четвертьфинал.

Неожиданный счёт был зафиксирован в Дортмунде, где «Боруссия» уступила «Ред Буллу» из Зальцбурга (1:2). Однако результативная победа в гостях позволит команде Петера Штёгера пройти дальше. Помимо «Атлетико» серьёзную заявку на выход в следующий раунд сделал «Арсенал». Подопечные Арсена Венгера в гостях обыграли «Милан» со счётом 2:0. Открыл счёт в этой игре перешедший по ходу сезона из «Манчестер Юнайтед» в стан «канониров» Генрих Мхитарян.