Кубок Гагарина: «Ак Барс» приблизился к выходу во второй раунд

Первым четвертьфиналистом розыгрыша Кубка Гагарина – 2018 стал ярославский «Локомотив». Каждый из четырёх матче с нижегородским «Торпедо» отличался крайним напряжением, но железнодорожники каждый раз оказывались удачливее. Так и победный гол в овертайме четвёртого матча стал следствием ошибки торпедовской обороны. В итоге Артём Ильенков снова забил – 2 шайбы за 2 проведённых матча.

Серия «Ак Барса» и «Амура» затянется минимум на пять игр. В первом матче в Хабаровске «Амур» разгромил казанцев со счётом 4:1, дубль сделал Литовченко. Однако сегодня класс команды Билялетдинова сказался. Голкипер Гарипов отбил 20 бросков, а мастер плей-офф Джастин Азеведо (на фото) набрал 3 (1+2) очка. «Ак Барс» выиграл (3:1), и с таким же счётом ведёт в серии.

«Питерец.ру» следит и за четвертой встречей в серии СКА и «Северстали». В Череповце завершился первый период: СКА после шайбы Никиты Гусева вышел вперёд. Пока не открыт счёт в игре «Спартака» и ЦСКА: если армейцы Москвы сегодня выиграют, то пройдут в следующий раунд.