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«Салават Юлаев» и «Авангард» бьют рекорды результативности

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.sport.ru
10 шайб в первом матче серии плей-офф и 9 – во втором: так начался плей-офф в Уфе.  

«Салават Юлаев» во второй игре потерпел жестокое поражение от омского «Авангарда» с шокирующим счётом 2:7. В первом матче юлаевцев вывезли Теему Хартикайнен (5 очков!) и Линус Умарк (4 очка), и команда Вестерлунда победила (6:4). Но сегодня зрителей «Уфа-Арены» ждало полное разочарование: 7 пропущенных шайб и испорченное настроение.

«Авангард» повёл 2:0 в первом периоде: открыл счёт Петерссон, а на 16-й минуте Ансель Галимов снова пробил Налимова. Тот же Петерссон довёл счёт до 0:3, после чего уфимцы встрепенулись. Усилиями Панина и Ткачёва «Салават» приблизился к сопернику в середине матча. Однако после этого забивал только «Авангард». Особенно преуспел Петерссон, добившийся хет-трика. «Питерец.ру» предполагает, что эта серия может затянуться до седьмого матча: уязвлённое самолюбие не позволит «Салавату» дважды проиграть в Омске.

Серьёзную заявку на выход во второй раунд плей-офф сделал «Трактор». Челябинцы во второй раз оказались сильнее «Нефтехимика», выиграв сегодня на своём льду со счётом 4:1. «Автомобилист» сравнял счёт в противостоянии с «Металлургом», автором победной шайбы стал Егор Миловзоров.
Все по теме: хоккей
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