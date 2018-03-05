«Салават Юлаев» и «Авангард» бьют рекорды результативности

«Салават Юлаев» во второй игре потерпел жестокое поражение от омского «Авангарда» с шокирующим счётом 2:7. В первом матче юлаевцев вывезли Теему Хартикайнен (5 очков!) и Линус Умарк (4 очка), и команда Вестерлунда победила (6:4). Но сегодня зрителей «Уфа-Арены» ждало полное разочарование: 7 пропущенных шайб и испорченное настроение.

«Авангард» повёл 2:0 в первом периоде: открыл счёт Петерссон, а на 16-й минуте Ансель Галимов снова пробил Налимова. Тот же Петерссон довёл счёт до 0:3, после чего уфимцы встрепенулись. Усилиями Панина и Ткачёва «Салават» приблизился к сопернику в середине матча. Однако после этого забивал только «Авангард». Особенно преуспел Петерссон, добившийся хет-трика. «Питерец.ру» предполагает, что эта серия может затянуться до седьмого матча: уязвлённое самолюбие не позволит «Салавату» дважды проиграть в Омске.

Серьёзную заявку на выход во второй раунд плей-офф сделал «Трактор». Челябинцы во второй раз оказались сильнее «Нефтехимика», выиграв сегодня на своём льду со счётом 4:1. «Автомобилист» сравнял счёт в противостоянии с «Металлургом», автором победной шайбы стал Егор Миловзоров.