Победа «Тосно», ничья «Локомотива» и «Спартака»

ФК «Тосно» вывез 3 очка из Хабаровска, ещё раз показав: дальневосточный армейцы обречены на вылет. Не готова пока хабаровская команда конкурировать с другими коллективами РФПЛ. Победный мяч забил Мирзов, который взял инициативу на себя.

А вот «Локомотив» и «Спартак» голами зрителей не порадовали. Главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин (на фото) за весь матч произвёл всего лишь одну замену, и ту – на 92-й минуте. Моменты у обеих команд были: воротам Селихова угрожал Фернандеш. В обороне «Спартака» удачно дебютировал серб Максимович, ранее игравший за «Наполи». А вот гражданин Алжира и Франции Софьян Ханни остался на лавке «красно-белых».

Эта ничья сохранила дистанцию между «Локомотивом» и «Зенитом» неизменной – 8 очков. «Зенит» теперь делит 3–5 места со «Спартаком» и ЦСКА, а вторым идёт «Краснодар».

«Питерец.ру» взглянул на календарь «Зенита». Следующая игра – в Ростове, где «сине-бело-голубые» на забивали с сентября 2014 года. Тогда дубль Рондона и сразу два автогола ростовчан позволили «Зениту» разгромить хозяев поля со счётом 5:0.