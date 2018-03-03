Барулин и Мурыгин – герои стартового дня плей-офф КХЛ

Букмекеры явно пренебрегли статистикой очных встреч «Йокерита» и «Сочи»: явное преимущество наблюдалось у команды Сергея Зубова. Сочинцы смогли отыграться со счёта 1:2, а в овертайме победную шайбу забросил защитник Блум. «Питерец.ру» отмечает фантастически надёжную игру Константина Барулина: сочинский голкипер отразил более пятидесяти бросков.

«Торпедо» и «Локомотив» выдали напряжённый и нерезультативный матч. Нижегородцы сдержали стартовый натиск ярославцев и вышли вперёд в стартовом периоде. Однако команду Скудры подвёл Геннадий Столяров, чьи удаления стали переломным моментом встречи. Сначала Локтионов сравнял счёт, а ещё до второго перерыва Ильенко вывел «Локомотив» вперёд. В третьем периоде Мурыгин не пропустил, и «Локомотив» одержал тяжёлую победу.

Завтра в бой вступят остальные шесть пар первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. СКА попробует всухую выиграть серию у «Северстали», потому что иного исхода особо и не ждёшь. Разница в уровне исполнителей невских армейцев и череповецких металлургов бросается в глаза.