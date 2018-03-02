ента новостей

22:21
«Анжи» и «Рубин» возобновили чемпионат России
21:53
Один в поле воин: петербурженка отправила 39 жалоб на незаконную торговлю
11:41
На КАД в районе развязки с Московским шоссе полностью перекроют движение
11:39
Петербургский колорит предвыборных дебатов
11:26
Правительство РФ призвали изменить правила для получения лицензии на гладкоствольное оружие
11:12
Выставка знаменитого художника Шона Скалли
11:04
В Красносельском районе задержан педофил разбойник
10:58
В квартире в Купчино взорвался газовый баллон
08:05
Строительство парка
23:42
Плей-офф КХЛ – без московского «Динамо» и «Сибири»
18:47
Предприятиям Петербурга придется сократить количество вредных выбросов
18:46
В Петербурге пройдет капремонт южного полукольца
12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
12:03
Балет «Жизель» в исполнении «Санкт-Петербургского Фестиваль Балета»
11:53
В Невском районе задержали совратителя 14-летней девочки
11:47
В Ленобласти в детском саду мер 2-летний мальчик
11:38
В Адмиралтейском районе задержан карманник
11:33
Дерзкое разбойное нападение на предпринимателя в Московском районе
10:05
Новое направление для «Сапсанов»
23:56
8 марта – первый матч «Зенита» и «Лейпцига» в Лиге Европы
22:10
«Тосно» пробилось в полуфинал Кубка России
18:48
Благотворительный фонд Владимира Потанина поддержит создание Центров социальных инноваций в сфере культуры
17:40
Московский район объединит молодежь
11:41
В Петербурге лжеполицейские ограбили инвалида
11:35
В Приморском районе пенсионерка лишилась полумиллиона рублей
11:26
В Петербурге у таксиста отобрали автомобиль
09:31
Традиционная борьба со снегом
00:20
Шипачёв уже в «СКА – Неве». Дальше – Череповец?
23:40
СКА проиграл «Йокериту» послеолимпийский матч
22:38
В Петербурге набирает обороты флешмоб #пенанаусах
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » «Анжи» и «Рубин» возобновили чемпионат России

«Анжи» и «Рубин» возобновили чемпионат России

0
60
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
soccernews.ru
Состоявшийся после долгого зимнего перерыва первый футбольный матч РФПЛ завершился вничью.  

Гол аргентинца Хуана Лескано спас для «Анжи» ничью в домашней игре с «Рубином». «Питерец.ру» отмечает, что главный тренер махачкалинского клуба Скрипченко выпустил Лескано на замену буквально за минуту до забитого гола. А открыл счёт Ивелин Попов ещё в первом тайме.

«Рубин» в результате этой ничьей остался на 11-м месте: у команды Курбана Бердыева после 21 матча в активе 24 очка. «Анжи» удалось догнать «Тосно», но оба клуба продолжают борьбу за выживание.

«Зенит» должен обыгрывать дома «Амкар» 3 марта. Посмотрим, выйдут ли на поле новички команды Роберто Манчини – Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев. «Зениту» необходимо догонять «Локомотив», который оторвался на 6 очков. Команда Юрия Сёмина в центральном матче тура встретится со «Спартаком», которому железнодорожники нанесли поражение в первом круге с феерическим счётом 4:3.

Тосненцы сыграют в Хабаровске с явным аутсайдером сезона – местными армейцами. У коллектива с Дальнего Востока всего 12 набранных очков и пассив из шести поражений подряд.
Все по теме: футбол чемпионат России
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

14-02-2018, 22:07
Оздоев и Набиуллин скоро могут оказаться в «Зените»
7-11-2017, 23:29
«Зенит» Манчини близок к безголевому антирекорду
30-07-2017, 22:11
«Тосно» с минимальным счётом уступил «Зениту» в матче 3-го тура
8-04-2017, 22:10
«Зениту» пришлось спасаться в домашнем матче с «Анжи»
7-03-2017, 00:00
Рыжиков помог «Рубину» победить в гостях «Анжи»
24-10-2015, 21:40
Зря «Анжи» Юрия Сёмина уволил...

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
154
1-03-2018, 12:13
В Озерках иномарка сбила женщину на светофоре
0
216
22-02-2018, 12:13
В Адмиралтейском районе задержан пьяный водитель совершивший ДТП
0
277
16-02-2018, 12:22
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
382
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
Наверх