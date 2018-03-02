«Анжи» и «Рубин» возобновили чемпионат России

Гол аргентинца Хуана Лескано спас для «Анжи» ничью в домашней игре с «Рубином». «Питерец.ру» отмечает, что главный тренер махачкалинского клуба Скрипченко выпустил Лескано на замену буквально за минуту до забитого гола. А открыл счёт Ивелин Попов ещё в первом тайме.

«Рубин» в результате этой ничьей остался на 11-м месте: у команды Курбана Бердыева после 21 матча в активе 24 очка. «Анжи» удалось догнать «Тосно», но оба клуба продолжают борьбу за выживание.

«Зенит» должен обыгрывать дома «Амкар» 3 марта. Посмотрим, выйдут ли на поле новички команды Роберто Манчини – Эльмир Набиуллин и Магомед Оздоев. «Зениту» необходимо догонять «Локомотив», который оторвался на 6 очков. Команда Юрия Сёмина в центральном матче тура встретится со «Спартаком», которому железнодорожники нанесли поражение в первом круге с феерическим счётом 4:3.

Тосненцы сыграют в Хабаровске с явным аутсайдером сезона – местными армейцами. У коллектива с Дальнего Востока всего 12 набранных очков и пассив из шести поражений подряд.