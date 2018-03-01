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Плей-офф КХЛ – без московского «Динамо» и «Сибири»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Омский «Авангард» смог попасть в плей-офф, иначе «Ястребов» ждали бы суровые оргвыводы.

Как ни старались динамовцы Москвы, а в плей-офф выйти не смогли. Пропустив в от «Спартака» в первом периоде, «Динамо» смогло выйти вперёд на 25-й минуте. Хиетанен реализовал большинство, а Брюквин забросил в равных составах. Однако Дмитрий Калинин помог отличиться Радилу, и второй период завершился со счётом 2:2.

А в третьей двадцатиминутке «Динамо» сгубили удаления. Получил малый штраф Игнатушкин – Лещенко вывел «красно-белых» вперёд. Штраф за нарушение численного состава – и Максвелл сделал счёт 4:2. Илья Никулин смог лишь сократить разрыв в счёте, и плей-офф оказался «Спартак».

Выигравшая шесть матчей подряд «Сибирь» в решающий момент дрогнула. Крупное поражение от уже попавшего в восьмёрку Восточной конференции «Трактора» привело к тому, что новосибирцев обошли «Авангард» и «Амур».

Что касается соперника СКА по первому раунду плей-офф (в котором сможет сыграть и Вадим Шипачёв), то оппонентом выступит «Северсталь». По иронии судьбы сегодня эти команды завершили чемпионат: СКА выиграл по буллитам – 1:0.
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