8 марта – первый матч «Зенита» и «Лейпцига» в Лиге Европы

В предыдущем раунде Лиги Европы «Лейпциг» выбил очень сильного соперника – «Наполи». Хотя и не без сложностей: после гостевой победы со счётом 3:1 на своём поле «Лейпциг» был в нескольких минутах от провала. После гола Инсинье счёт стал 2:0 в пользу неаполитанцев, и ещё один пропущенный гол выбивал бы «Лейпциг» из турнира.

Дубль в победном для «Лейпцига» матче в Неаполе сделал форвард Тимо Вернер (на фото). Этот нападающий входит в число лучших форвардов чемпионата Германии, особенно после отъезда на Туманный Альбион Обамеянга.

«Питерец.ру» взглянул на положение «Лейпцига»: команда, которую тренирует австриец Хазенхюттль, проиграла два последних матча в чемпионате. Сейчас «Лейпциг» делит с «Байером» 5–6 места, у обеих команд – по 38 очков. Но отрыв от идущей второй дортмундской «Боруссии» составляет всего 3 очка, и «Лейпциг» ещё поборется за попадание в Лигу Чемпионов.

Именно в Лиге Чемпионов «Лейпциг» начинал еврокубковый цикл в сезоне – 2017/2018. Два поражения от турецкого «Бешикташа» отправили «Лейпциг» в Лигу Европы. Первая встреча с «Зенитом» состоится в Лейпциге 8 марта, в Санкт-Петербурге команды сыграют 15 марта.