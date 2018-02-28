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» » «Тосно» пробилось в полуфинал Кубка России

«Тосно» пробилось в полуфинал Кубка России

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.readfootball.com
В первом тайме встречи с «Лучом» из Владивостока тосненцы повели в два мяча и одержали победу.  

Павел Погребняк наглядно показал, что намерен заменить Антона Заболотного в «Тосно». Переход Заболотного на лавку «Зенита» в «Зенит» привёл к поиску нового форвард. Ряды тосненцев пополнил Погребняк – и забил сегодня победный мяч в ворота «Луча-Энергии».

А открыл счёт защитник Буйволов, удачно пробивший головой после навеса. Вскоре Погребняк сделал счёт 2:0, и подопечные Дмитрия Парфёнова отстояли эту победу. Хотя во втором тайме дальневосточный клуб не сдался: Мязин поразил ворота Давида Юрченко с близкого расстояния.

«Питерец.ру» ожидает результата перенесённого матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов». В этой игре определится соперник «Тосно» по ½ финала. Из-за мороза в -15 градусов матч состоится в апреле.

Другую пару полуфиналистов Кубка России – 2017/2018 составили ярославский «Шинник» и курский «Авангард». При таком раскладе тосненцы могут замахнуться и на победу в Кубке, поскольку спартаковцев они уже в этом турнире побеждали.

Лучшими бомбардирами Кубка России являются забившие по 3 гола Разборов («Чита»), Соболев («Томь») и Хурцидзе («Арарат»).
Все по теме: футбол ФК «Тосно»
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