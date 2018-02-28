Шипачёв уже в «СКА – Неве». Дальше – Череповец?

Того, что конфликт Олега Знарка и Вадима Шипачёва зайдёт так далеко, не ожидали даже самые непримиримые ненавистники СКА. Игрок, начинавший сезон – 2017/2018 в НХЛ, оказался … в дублирующем составе невских армейцев. Учитывая, что хоккеист провёл почти всю Олимпиаду на в резерве, тренерский штаб СКА мог бы дать ему шанс хотя бы в игре с «Йокеритом».

Путь из НХЛ в ВХЛ в течение одного сезона уже породил массу насмешек в Сети. «Питерец.ру» приводит пример:

87-й номер мирового хоккея, за один сезон поиграл в НХЛ, КХЛ, ВХЛ и на Олимпийских Играх. Жаль, в МХЛ не проходит по возрасту.» – пишет один из пользователей Sports.ru. «Лучший, после Сидни Кросби номер мирового хоккея, за один сезон поиграл в НХЛ, КХЛ, ВХЛ и на Олимпийских Играх. Жаль, в МХЛ не проходит по возрасту.» – пишет один из пользователей Sports.ru.

Официальное объяснение СКА таково: по техническим причинам Шипачёв временно заявлен за фарм-клуб. Однако «Питерец.ру» напоминает, что уход из «Вегаса» был связан с отказом Вадима выступать в АХЛ. По иронии судьбы, Олимпийский чемпион Шипачёв пусть и на один матч, но оказался отправлен в фарм-клуб уже в КХЛ.

СКА вне конкуренции в регулярном сезоне, посмотрим, удастся ли выиграть плей-офф без Шипачёва.