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СКА проиграл «Йокериту» послеолимпийский матч

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Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Поражение в Хельсинки со счётом 3:5 никак не сказалось на лидерстве СКА, но к плей-офф нужно будет собраться.

Олимпийские чемпионы из СКА в сегодняшнем матче не участвовали. Поэтому первые два звена нападения невских армейцев выглядели так: Плотников – Тихонов – Карпов и Кетов – Коскиранта – Торесен. А вот в составе «Йокерита» вышел на лёд отлично проявивший себя в Пхенчхане Толванен, который сравнял счёт на 22-й минуте. СКА в середине первого периода вёл со счётом 2:0 (шайбы забросили Тихонов и Хёрсли), однако следующие два периода остались за «Йокеритом».

Весомый вклад в перелом внесли форварды «Джокеров» Петер Регин и Никлас Йенсен, набравшие по 2 очка. «Питерец.ру» обратил внимание, что в составе СКА нашлось место и Даниле Квартальнову – первый матч в КХЛ в этом сезоне. А в паре с Хёрсли играл Данила Галенюк – вторая игра в нынешнем чемпионате.

Соперник СКА по первому раунду плей-офф ещё не определился. Им может стать любой из трёх клубов, каждый из которых может оказаться восьмым в Западной конференции. «Северсталь», «Спартак» и московское «Динамо» – вот вероятный оппонент СКА.

 

 

 
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