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» » Вадим Шипачёв сыграл на победной Олимпиаде всего 16 минут

Вадим Шипачёв сыграл на победной Олимпиаде всего 16 минут

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
tass.ru
1 матч и 0 очков – таков олимпийский багаж нападающего СКА Вадима Шипачёва – одного из Олимпийских чемпионов по хоккею.

За поражение в игре со словаками в 1-м туре группового турнира ответственным был назначен Вадим Шипачёв. Вернувшийся по ходу сезона из НХЛ в СКА нападающий сможет вспомнить только о 16:20 в этом матче, без бросков и набранных очков. Хотя команда Олега Знарка в дальнейшем выиграла группу и получила достаточно лёгкую сетку вплоть до соперника по финалу, Шипачёв не был амнистирован.

Однако свою золотую медаль Шипачёв получил: в коллекции Вадима есть ещё и полный комплект медалей с мировых первенств – золото (2014), серебро (2015), и две бронзы (2016, 2017). Не понадобилась нашей команде на Олимпиаде сыгранная связка Шипачёва и героя финального матча Никиты Гусева. Олимпады, как и НХЛ – не для Шипачёва: в Сочи – 2014 его не взял Билялетдинов, а в Южной Корее игрок СКА сыграл всего один матч.

«Питерец.ру» обратил внимание на высказывание призёра Олимпийских Игр Павла Буре. Участник финального матча в Нагано – 1998, Буре напомнил журналистам: победный состав не меняют. Останется ли Шипачёв в СКА в сезоне – 2018/2019?
Все по теме: хоккей Олимпиада
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