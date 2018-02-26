Вадим Шипачёв сыграл на победной Олимпиаде всего 16 минут

За поражение в игре со словаками в 1-м туре группового турнира ответственным был назначен Вадим Шипачёв. Вернувшийся по ходу сезона из НХЛ в СКА нападающий сможет вспомнить только о 16:20 в этом матче, без бросков и набранных очков. Хотя команда Олега Знарка в дальнейшем выиграла группу и получила достаточно лёгкую сетку вплоть до соперника по финалу, Шипачёв не был амнистирован.

Однако свою золотую медаль Шипачёв получил: в коллекции Вадима есть ещё и полный комплект медалей с мировых первенств – золото (2014), серебро (2015), и две бронзы (2016, 2017). Не понадобилась нашей команде на Олимпиаде сыгранная связка Шипачёва и героя финального матча Никиты Гусева. Олимпады, как и НХЛ – не для Шипачёва: в Сочи – 2014 его не взял Билялетдинов, а в Южной Корее игрок СКА сыграл всего один матч.

«Питерец.ру» обратил внимание на высказывание призёра Олимпийских Игр Павла Буре. Участник финального матча в Нагано – 1998, Буре напомнил журналистам: победный состав не меняют. Останется ли Шипачёв в СКА в сезоне – 2018/2019?