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Боец ММА из Петербурга на турнире Russian Cagefighting Championship

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
youtube
Боец ММА из Санкт-Петербурга Денис Гольцов удушающим приемом выиграл соперника из Болгарии

25 февраля в Екатеринбурге прошел турнир Russian Cagefighting Championship, организованный Русской медной компанией. В турнире принял участие боец из Санкт-Петербурга Денис Гольцов. Его бой против болгарина Атанаса Джамбазова стал со-главным в турнире. За поединком со зрительских кресел наблюдали легендарные боксеры Майк Тайсон и Константин Цзю.

26 номер мирового рейтинга ММА среди тяжеловесов, экс-чемпион лиги АСВ Денис Гольцов начал поединок вторым номером и не форсировал события, вынуждая Джамбазова к сокращению дистанции. Уже в начале второй минуты Денису удается достать болгарина прямым джебом. В течение двух минут Джамбазов несколько раз пытался перевести бой в партер, но Гольцов хорошо защищался. В итоге Денис нашел свою дистанцию и начал работать первым номером заняв центр октагона. К концу раунда болгарину удалось войти в борьбу и прижать бойца из Санкт-Петербурга к клетке, однако Денис перевел ситуацию в свою пользу и уже через 30 секунд праздновал победу удушающим приемом.

Для Дениса Гольцова бой стал 26 в карьере, теперь в его активе 21 победа. Стоит отметить, что Атанас Джамбазов – более опытный соперник и до вчерашнего боя в его активе был 24 победы в 27 поединках.

Кроме боя Гольцов - Джамбазов на турнире Russian Cagefighting Championship состоялось еще 14 боев с участием спортсменов из России, Франции, Бразилии, Польши и Украины. В главном бою вечера сошлись россиянин Сергей Харитонов и экс-боец UFC, американец Джоуи Белтран. По итогам трех раундов единогласным решением судей Харитонов одержал победу.

Интересно, что бои с участием Дениса Гольцова и Сергея Харитонова посетили легендарный боксер с мировой известностью Майк Тайсон, легендарный боец ММА Федор Емельяненко, боксер Константин Цзю, актеры Михаил Галустян, Александр Ревва, Михаил Пореченков, Андрей Мерзликин и другие.
Источник: Пресс-служба турнира Russian Cagefighting Championship
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