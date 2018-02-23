Олимпиада: драма Евгении Медведевой

Олимпийская программа по фигурному катанию завершилась соревнованиями одиночниц. Финал превратился в настоящую спортивную драму: победившую Алину Загитову и ещё одну россиянку Евгению Медведеву разделили менее двух баллов. И мир словно разделился, обсуждая произвольную программу и итоги соревнований в женском одиночном разряде.

Загитова смогла исправить ошибку и сделала необходимые элементы. Однако её чемпионство кому-то могло показаться не бесспорным. Потому что прокат Медведевой тронул всех зрителей и телезрителей, а ошибок двукратная чемпионка мира не допустила. После оглашения всех оценок стало ясно, что золотые и серебряные медали выиграли наши спортсменки – Загитова и Медведева, а бронзу завоевала канадка Осмонд.

Соперничество Медведевой и Загитой перед Пхенчханом и на Олимпиаде навсегда войдёт в историю фигурного катания. «Питерец.ру» подчёркивает, что золото Загитовой стало первым для российских олимпийцев. Однако хоккеисты имеют отличные шансы победить на Олимпиаде – соперником по финалу будет всего лишь Германия, а не Канада.