Олимпиада: Францоуз не стал для чехов вторым Гашеком

К середине полуфинального матча Олимпийского хоккейного турнира могло показаться, что ход игры устраивает чешскую сборную. На табло горели нули, надёжен был Павел Францоуз, а любое удаление в составе команды Олега Знарка таило опасность.

Однако всё изменилось после того, как Никита Гусев открыл счёт. Форварду СКА не составило большого труда поразить открытую часть чешских ворот. Чешский главный тренер запросил повтор, но этот ход сработал против его команды. Возникла пауза, чехи не смогли сразу включиться в игру при счёте 1:0 в пользу нашей команды. Итог – Иван Телегин в молниеносной атаке выдал хорошую передачу Гаврикову, который уже через 27 секунд после первого гола сделал счёт 2:0.

Сразу же два подряд удаления заработал Илья Ковальчук, но сократить отставание в счёте сопернику не удалось. В третьем периоде наша оборона отразила все атаки, а Ковальчук за 21 секунду до сирены установил окончательный счёт – 3:0.

Сейчас проходит второй полуфинал, в котором канадцы выигрывают у немцев со счётом 1:0.