ЦСКА прошёл «Црвену Звезду» в Лиге Европы

ЦСКА и «Црвена Звезда» завершили двухраундовую дуэль в плей-офф Лиги Европы раньше других команд. Главному тренеру московских армейцев Гоначренко пришлось менять защитник Васина уже в середине первого тайма. А единственный за два матча гол забил перед самым свистком на перерыв Алан Дзагоев. 27-летний полузащитник превратил в гол передачу Кучаева. Во второй половине встречи Дзагоев мог оформить дубль, но гостей выручил вратарь Борян. На исходе встречи «Црвена Звезда» едва не отыгралась – а счёт 1:1 вывел бы в следующий раунд белградский клуб. Но два опаснейших удара цели не достигли, и Акинфеев записал себе в послужной список очередной «сухарь».

«Локомотив» вряд ли упустил преимущество, добытое в гостях над «Ниццей» (3:2). Начало ответного матча между «Зенитом» и «Селтиком» – в 21:00. «Питерец.ру» сомневается, что «Спартак» в Бильбао сможет совершить чудо и трижды забить «Атлетику». С выходом в 1/8 финала Лиги Европы заранее можно поздравлять «Арсенал», «Милан», «Лейпциг», «Атлетико» и «Спортинг».