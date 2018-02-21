Чехия – серьёзный соперник по хоккейному полуфиналу Олимпиады

Матч с норвежцами внешне походил на тренировочный. Скандинавская команда, утомлённая тяжёлой битвой со словенцами, выбросила белый флаг уже к первому перерыву. Шайбы Михаила Григоренко, Никиты Гусева и Вячеслава Войнова сделали счёт 3:0 в пользу команды Знарка. А замена несменяемого до этого Хаугена на Хаукелланда показала: соперник сдаётся. Итог – 6:1 и лёгкий выход в полуфинал.

А вот игра чехов с командой США получилась интересной и интригующей. Подтвердил свой статус открытия этой Олимпиады Райан Донато – именно он стал автором первой шайбы в матче. Но Коларж и Кундратек вывели вперёд уже сборную Чехии. Однако американцы сравняли счёт, и выяснение отношений затянулось до серии буллитов. Отлично играющий на турнире чешский вратарь Павел Францоуз ни разу не дал поразить свои ворота, а вот Коукал пробил Запольски. «Питерец.ру» предполагает, что Францоуз мечтает замахнуться на достижение Доминика Гашека в Нагано – 1998: тогда голкипер сборной Чехии выиграл Игры едва ли не в одиночку.

Матч с Чехией состоится 23 февраля.