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В ¼ финала Олимпиады нашим будет противостоять команда Торесенов

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.ru
Патрик Торесен стал автором результативной передачи в овертайме, которая привела к победной шайбе в ворота словенцев.  

Победа над словенцами далась норвежской сборной ценой максимального напряжения сил. Команда Яна Муршака не только открыла счёт, но и имела большинство в концовке. Однако именно вышедший со скамейки штрафников Бастиансен стал автором победной шайбы. Теперь Торесены сыграют с россиянами, а нынешний четвертьфинал уже превзошёл сочинские достижения скандинавской дружины.

Ранее американцы разгромили словаков – 5:1. Молодое дарование Райан Донато сделал свой второй дубль на Олимпиаде. Финны позволили южным корейцам забросить две шайбы, но уверенно победили – 5:2. Три результативных передачи сделал форвард «Йокерита» Толванен. У него за 4 игры – 9 (3+6) очков, у Муршака и Контиола – по 6.

А вот швейцарцы уступили более слабым немцам, хотя ворота команды Патрика Фишера снова защищал надёжный Хиллер. Матч-штраф Элмонда привёл к быстрому немецкому голу, но Мозер сравнял счёт. В овертайме Зайденберг-младший пробил Хилллера и отправил швейцарцев домой.

В ¼ финала сыграют:

ОАР – Норвегия,

Канада – Финляндия,

Швеция – Германия,

Чехия – США.

 

 
Все по теме: хоккей Олимпиада Сборная России
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