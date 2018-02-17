Звёзды Единой Лиги ВТБ устроили шоу в Санкт-Петербурге

Формат матча звёзд баскетбольной Лиги ВТБ – «Россия против остального мира». В индивидуальных конкурсах первенствовали одноклубники по «Локомотиву» Райан Брокофф и Фрэнк Элегар.

После выступления балета на паркете появился Иван Ургант. В стартовой пятёрке российских звёзд появился Сергей Карасёв из «Зенита». Именно сын главного тренера «сине-бело-голубых» стал самым ценным игроком матча. Организаторы подарили Сергею автомобиль «УАЗ». А Дрю Гордон вышел со скамейки мировых звёзд: американец набрал 6 очков и сделал 3 подбора.

«Питерец.ру» считает, что итог подобных матчей не имеет большого спортивного значения, но называет победителя – отечественные игроки победили с разницей «+1». Из россиян хорошую индивидуальную статистику показали MVP Карасёв (29 очков и 7 передач), Андрей Воронцевич (26 очков, 7 подборов и 5 передач) и Никита Курбанов (18 очков). Самым результативным иностранцем стал Коти Кларк (20 очков и 4 подбора).

Не смог принять участия в игре Алексей Швед, которого заменил Михаил Кулагин из ЦСКА.