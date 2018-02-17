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Олимпийский хоккей: швейцарцы превзошли Россию и Канаду

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
reuters.com
Сборная Швейцарии стала автором самой крупной победы, разгромив Южную Корею – 8:0.

Россияне накануне нокаутировали словенцев (8:2), а вот канадцы оступились в игре с Чехией. Голкипер «Трактора» Павел Францоуз позволил чехам добраться до серии буллитов. Победным стал бросок Яна Коваржа из «Магнитки»: теперь именно чехи возглавили группу А.

А вот голкипер сборной Швейцарии Йонас Хиллер не пропускает на этой Олимпиаде уже 4 периода подряд. Заменив Дженони во втором перерыве матча с канадцами при счёте 0:4, Хиллер пока непробиваем (в той встрече пятая шайба влетела в пустые ворота швейцарцев).

Сегодня команда Патрика Фишера уничтожила хозяев Олимпиады с неприличным счётом 8:0. «Засушивший» игру Хиллер с такой игрой может стать одной из главных звёзд Игр.

«Питерец.ру» сомневается, что швейцарцы смогут подняться выше третьего места в группе А из-за поражения канадцев. Это значит, что Швейцария начнёт плей-офф с 1/8 финала, куда не попадут победители трёх групп и лучшая из вторых команд.

Сборная России вскоре начнёт заключительный матч группового турнира против команды США. Команде Олега Знарка необходимо побеждать в основное время.
Все по теме: хоккей Олимпиада
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