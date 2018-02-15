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» » «Химки» громят баскетбольный «Зенит» в Санкт-Петербурге – 98:80

«Химки» громят баскетбольный «Зенит» в Санкт-Петербурге – 98:80

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Итоговый счёт не отражает того преимущества, которое участник Евролиги продемонстрировал над четвертьфиналистом Еврокубка.

Дела «Химок» в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ до этого шли плохо – в отличие от «Зенита». Однако сегодня подмосковная команда показала свой огромный потенциал, расправившись на выезде с принципиальным соперником.

Уже по итогам первой четверти «Химки» вышли на 10-очковое преимущество. Перед большим перерывом разыгрался Марко Симонович, но «Зенит» после 20 минут игры уступал – 33:44.

Переломить ход неудачно складывавшегося матча в третьей четверти подопечным Василия Карасёва не удалось. А в начале четвёртой четверти баскетболисты «Химок» буквально добили «Зенит» дальними попаданиями. Хорош был Тайлер Ханикатт (12 очков + 9 подборов + 5 передач), который и в Евролиге смотрится отлично. Итоговые «-18» стали серьёзным ударом по турнирным амбициям «сине-бело-голубых». Наша команда занимает только четвёртое место, что может в полуфинале плей-офф привести к встрече с ЦСКА.

Фантастически сыграл сегодня в Таллине нижегородец Стефан Еловац – 49 очков и 15 подборов. По итогам победной для БК «НН» встречи Еловац набрал ещё и рекордные 55 очков полезности. «Питерец.ру» спрашивает ЦСКА: не поторопились ли армейцы подписывать Виктора Радда?
Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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