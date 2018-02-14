Оздоев и Набиуллин скоро могут оказаться в «Зените»

Переход Эльмира Набиуллина и Магомеда Оздоева из «Рубина» в «Зенит» некоторые спортивные СМИ считают делом ближайшего времени. Защитник Набиуллин мог стать спартаковцем, однако сейчас обозреватели склоняются к переходу игрока в стан «Зенита». Сейчас вернувшийся в Казань Курбан Бердыев активно перестраивает идущий на 11-м месте в чемпионате России «Рубин». К тому же этот клуб нуждается в финансах, поэтому может продать кого-то из ведущих игроков. «Питерец.ру» вспомнил, что в матче 20-го тура, когда «Рубин» одолел «СКА – Хабаровск», Набиуллин отыграл 90 минут, в активе Оздоева – гол+пас.

Набиуллин нужен Роберто Манчини на левом фланге обороны. Контракт Кришито скоро заканчивается, а Юрий Жирков не молодеет. Оздоев видится универсальным полузащитником, способным подменить любого из основных хавбеков петербургской команды. Поигравший за сборную России Оздоев может обойтись «Зениту» в 3,5–5 млн евро (почему-то в рублях трансферную стоимость и контракты считать в нашем футболе упорно не хотят).