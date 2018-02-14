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» » 1/8 Лиги Чемпионов началась ничьей в Турине между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом»

1/8 Лиги Чемпионов началась ничьей в Турине между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.epa.eu
В другом матче «Манчестер Сити» наглядно показал швейцарскому «Базелю» разницу в классе.

«Ювентус» мог завершить первый тайм, уверенно лидируя, а в итоге создал себе проблемы. «Старая Синьора» набрала в 2018 году отличный ход, но победить в важнейшем матче не смогла. А ведь у «Тоттенхэма» были явные проблемы в обороне: не играл Алдервейрелд.

Усилиями Игуаина «Ювентус» быстро создал себе комфортные 2:0. Однако концовка первого тайма хозяевам поля не удалась. Сначала Кейн переиграл Буффона и забил ценный гостевой мяч «Тоттенхэма». А Игуаин не смог реализовать пенальти (уже второй в ворота Льориса!) перед самым перерывом. А во второй половине подтвердил свой высочайший класс датчанин Эриксен. Организатор атак «Шпор» смог сравнять счёт, и теперь шансы «Ювентуса» на выход в следующий круг весьма сомнительны. В Лондоне при поддержке своих фанов «Тоттенхэм» может отстоять гостевые 2:2.

А вот у «Манчестер Сити» никаких проблем с «Базелем» не возникло. Команда Гвардьолы уверенно победила со счётом 4:0, один из мячей забил Агуэро. А лучшим в составе победителей стал получивший место в основе резервист Гюндоган – дубль.
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