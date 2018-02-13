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» » «Реджо-Эмилия» – проходимый соперник для баскетбольного «Зенита»

«Реджо-Эмилия» – проходимый соперник для баскетбольного «Зенита»

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
www.quotidiano.net
В четвертьфинале Еврокубка «Зенит» сразится с итальянским клубом – уже не впервые в этом розыгрыше.

В начале марта баскетбольный «Зенит» впервые в своей петербургской истории (был ещё и подмосковный «Триумф») попытается пробиться в полуфинал Еврокубка. В прошлом сезоне команда Василия Карасёва уступила «Локомотиву» из Краснодара. На этот раз противник легче – итальянская «Реджо-Эмилия».

При первом взгляде команда с Апеннин кажется слабее других победителей групп – того же грозного «Локомотива» и «Дарушшафаки» с Уилбекином. Однако именно в составе «Реджо-Эмилии» играет лучший снайпер Еврокубка – Амедео Делла Валле (на фото). Этот защитник в среднем набирал по 18,6 очка, а максимальные для себя 27 очков забил во 2-м туре «Галатасараю». Может доставить неприятности обороне «сине-бело-голубых» и бывший московский армеец Манучар Маркоишвили.

«Питерец.ру» обратил особое внимание на две победы «Реджо-Эмилии» над казанским УНИКСом. В Казани соперник «Зенита» по плей-офф победил с разницей в 2 очка (хорош был Джеймс Уайт – 16 очков и 9 подборов). А дома подопечные Массимилиано Менетти выиграли «+1», здесь отличился Джулиан Райт (17 очков и 8 подборов). «Зенит» сыграет в Италии 6 марта, в Санкт-Петербурге – через 3 дня.
Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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