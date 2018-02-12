Алексей Мишин не доволен серебряными медалями в командном первенстве

Соревнования в фигурном катании по установившейся олимпийской традиции начались с команд. И здесь Олимпийских атлетов России подвёл одиночник Михаил Коляда. Его провал в короткой программе не смогла поправить и удачно выполненное Колядой произвольное выступление. Блестящее выступление Евгении Медведевой и Алины Загитовой гарантировали серебро (победили канадцы), но могли ли быть золото?

Алексей Николаевич Мишин выразил мнение, что на итоговый результат сильно повлияло отсутствие на Олимпиаде Ксении Столбовой и Фёдора Климова. Ведь по командной стратегии именно Столбова и Климов должны были развить успех в парном катании. А в силу обстоятельств выступали Забияко и Энберт. Мишин подчеркнул, что серебро – ценная награда. Однако то самое предолимпийское решение МОК, от которого пострадали не только Столбова и Климов, но и Степанова/Букин.

«Питерец.ру» обратил внимание, что состав подиума в Сочи и Пхенчхане был одинаковым. Тогда и сейчас бронзовые медали получили спортсмены из США, а канадцы на этот раз потеснили наших фигуристов.