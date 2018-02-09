ента новостей

23:22
Маркович и Уайт сыграли друг против друга в Евролиге
15:12
Проект строительства участка трассы А-121 Санкт-Петербург - Сортавала
12:53
В Главном штабе открыта фотовыставка Бориса Смелова
12:45
В Музее Достоевского выставка «Достоевский и Тургенев. Игра в портреты»
12:27
В Красном Селе обокрали пожилую женщину
12:22
В Приморском районе с поличным задержали "карманника"
12:05
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют три съезда
08:46
Отношение к Олимпиаде
00:53
Евролига: ЦСКА проиграл матч-триллер в Валенсии, у Де Коло – 30 очков
23:50
На кого ещё рассчитывает Олег Знарок на Олимпиаде кроме Шипачёва и Гусева
16:42
Будут ли петербуржцы сортировать мусор?
12:07
Крымская вариация
11:39
В Центральном районе пенсионерка стала жертвой мошенника
11:30
В Ленобласти задержаны двое автоугонщиков
11:19
В Ленобласти молодой мужчина соблазнил школьницу
11:00
Общественники предложили создать при МВД отряды волонтеров безопасности
07:43
Важность науки
00:46
«Зенит» победил в Турине и вышел в плей-офф Еврокубка
14:35
Шатов покинул «Зенит» вслед за Дзюбой и Новосельцевым
13:22
Реконструкция моста с грифонами в Санкт-Петербурге
13:15
В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке
12:58
Концерты проекта «Классика в темноте»
11:04
В Центральном районе ограблен салон связи
10:59
В Ленобласти шестеро в масках ограбили дом предпринимателя
09:26
Почерневший снег
21:10
Цикл лекций «Париж эпохи Модильяни» в Музее Фаберже
18:50
Отчет об использовании бюджета огорчил губернатора Петербурга
16:56
Владимир Путин официально зарегистрирован Центризбиркомом
12:01
Театральная акция ко дню всех влюбленных
11:27
Выставка «Мастера акварели-2018»
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Маркович и Уайт сыграли друг против друга в Евролиге

Маркович и Уайт сыграли друг против друга в Евролиге

0
41
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.euroleague.net
«Химки» обыграли в гостях «Жальгирис», ещё больше приблизившись к выходу в плей-офф.

Именно передача Стефана Марковича на свободного Тайлера Ханикатта, после которой американский форвард «Химок» забросил ключевой трёхочковый, стала решающим моментом этой игры. «Химки» второй раз в регулярном сезоне оказались сильнее «Жальгириса», на этот раз победив в Каунасе со счётом 84:74.

А ведь «Жальгирис» отлично провёл первую четверть, которую команда Ясикявичуса выиграла – 26:15. Но химчане нашли противоядие против атак литовского клуба. К тому же Паулюс Янкунас набрал всего лишь 11 очков, получив четвёртый фол уже в третьей четверти. Алексей Швед выполнил свою снайперскую норму (20 очков). Снова отлично сыграл Гилл, разделивший со Шведом лавры самого результативного игрока встречи. А вот Джеймс Андерсон переволновался и быстро получил 4 фола. В концовке Барцокас выпустил было Андерсона, но у Ханикатта игра шла лучше.

«Питерец.ру» предполагает, что восьмёрку участников плей-офф Евролиги можно назвать уже сейчас. В четвертьфинал вместе с лидерами турнира (ЦСКА, «Фенербахче», «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Реал) выйдут «Химки», «Жальгирис» и «Маккаби». Только спортивное чудо может помочь заскочить на 8-е место «Басконии» или «Уникахе».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-02-2018, 23:12
Евролига: ЦСКА победил «Реал», «Жальгирис» расправился с «Маккаби»
10-12-2017, 23:19
«Химки» и ЦСКА выиграли сегодня в Единой Лиге ВТБ
10-11-2017, 22:25
«Химки» вырвали победу у «Басконии» в Евролиге, Швед набрал 20 очков
20-10-2017, 22:55
«Химки» в Евролиге обыграли «Жальгирис» вслед за «Валенсией»
8-01-2017, 21:32
Великолепная игра Сергея Карасёва принесла «Зениту» победу над «Химками»
28-10-2016, 22:17
Гаудлок и Уимз помогли «Маккаби» обыграть «Жальгирис» в Каунасе

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
237
6-02-2018, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
206
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
346
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
232
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
Наверх