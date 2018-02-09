Маркович и Уайт сыграли друг против друга в Евролиге

Именно передача Стефана Марковича на свободного Тайлера Ханикатта, после которой американский форвард «Химок» забросил ключевой трёхочковый, стала решающим моментом этой игры. «Химки» второй раз в регулярном сезоне оказались сильнее «Жальгириса», на этот раз победив в Каунасе со счётом 84:74.

А ведь «Жальгирис» отлично провёл первую четверть, которую команда Ясикявичуса выиграла – 26:15. Но химчане нашли противоядие против атак литовского клуба. К тому же Паулюс Янкунас набрал всего лишь 11 очков, получив четвёртый фол уже в третьей четверти. Алексей Швед выполнил свою снайперскую норму (20 очков). Снова отлично сыграл Гилл, разделивший со Шведом лавры самого результативного игрока встречи. А вот Джеймс Андерсон переволновался и быстро получил 4 фола. В концовке Барцокас выпустил было Андерсона, но у Ханикатта игра шла лучше.

«Питерец.ру» предполагает, что восьмёрку участников плей-офф Евролиги можно назвать уже сейчас. В четвертьфинал вместе с лидерами турнира (ЦСКА, «Фенербахче», «Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Реал) выйдут «Химки», «Жальгирис» и «Маккаби». Только спортивное чудо может помочь заскочить на 8-е место «Басконии» или «Уникахе».