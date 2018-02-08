На кого ещё рассчитывает Олег Знарок на Олимпиаде кроме Шипачёва и Гусева

Статистики уже выяснили, что у Олега Знарка, возглавляющего сборную и СКА, есть незаменимый хоккеист. Это вернувшийся из кратковременной командировки в Лас-Вегас центрфорвард Вадим Шипачёв. Именно Вадим лидирует среди всех «сборников» по количеству матчей, очков и полезности. А связка Шипачёва с Никитой Гусевым должна стать грозным оружием российской атаки в Пхенчхане.

Иронично названный «блуждающим форвардом» Сергей Мозякин из «Металлурга» тоже примет участие в Олимпиаде. Забивал за сборную до Игр Сергей Плотников (СКА), но этому нападающему шлагбаум поставил МОК. Ставка на магнитогорца Василия Кошечкина, как основного голкипера, выглядит рискованной. Но и у других команд «пост номер один» доверен не самым звёздным вратарям.

«Питерец.ру» отмечает игнорирование тренерских штабом игроков «Ак Барса». Защитник Андрей Марков, которому 39 лет, отлично начал сезон в КХЛ, но даже в качестве кандидата не рассматривался. А нападающий Владимир Ткачёв получил утешительный статус запасного.

Наши соперники в группе – США, Словакия и Словения.