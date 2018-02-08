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» » «Зенит» победил в Турине и вышел в плей-офф Еврокубка

«Зенит» победил в Турине и вышел в плей-офф Еврокубка

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
basket.fc-zenit.ru
Итальянский клуб не смог оказать «Зениту» серьёзного сопротивления и уступил со счётом 73:87.  

Борьбы в подгруппе баскетбольного Еврокубка не получилось: борьбу за плей-офф уверенно выиграли «Бавария» и «Зенит». Если бы «сине-бело-голубые» обидно не проиграли в концовке в 4-м туре, то обезопасили бы своё положение раньше.

Предыгровые прогнозы подтвердились: «Торино» продолжает пребывать в кризисе. Итальянский клуб забил всего 73 очка – «Питерец.ру» отдаёт должное обороне «Зенита». Борьба завершилась в заключительной четверти, когда Курич трёхочковым попаданием позволил нашей команде повести комфортные «+10». В итоге «Зенит», который устраивало даже поражение с небольшой разницей, перевыполнил план и победил.

Самым результативным стал Карасёв (17 очков, 3 подбора и 3 передачи). Хорошо сыграл Симонович, набравший 14 очков, на счету Курича на этот раз всего 13 очков. Менее 12 минут отыграл Дрю Гордон (6 очков и 4 подбора). Вышел на паркет «Пала Руффини» и новичок «Зенита» Малькольм Гриффин. За 13:27 американский защитник записал себе в актив по 4 очка и передачи.

«Локомотив-Кубань» и УНИКС составят «Зениту» компанию в следующем раунде турнира.
Все по теме: баскетбол БК «Зенит» Лига Европы
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