ента новостей

11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
11:06
В Невском районе закрыт притон для занятий проституцией
09:17
Награда для Полтавченко
23:52
Баскетбольный ЦСКА снова превзошёл «Химки», на этот раз – в Лиге ВТБ
12:44
В Ленобласти ограблен послушник монастыря
11:48
В Ленобласти ликвидирован пожар на на заводе теплоизоляции
11:37
Выставка молодых художников из России и Японии - «Преодоление»
11:29
В Московском районе ограблен секс-шоп
08:35
Борьба со снегом
22:00
Квитова и Звонарёва стали победительницами турнира в Санкт-Петербурге
20:28
Младенович будет защищать титул против Квитовой
16:17
В Центральном районе задержали мужчину напавшего на салон связи
23:35
Бросок Гилла на последней секунде принёс «Химкам» важнейшую победу
11:06
В Ленобласти разбойник с ружьем ограбил продуктовый магазин
10:56
Услуги Росреестра доступны в отделах МФЦ
10:53
Спектакль «Кошка на раскаленной крыше»
06:04
. Достижение Hyundai
23:12
Евролига: ЦСКА победил «Реал», «Жальгирис» расправился с «Маккаби»
22:17
На St. Petersburg Ladies Trophy Квитова обыграла Бегу
16:04
Петербург примет участие во всероссийской акции «Россия в моем сердце»
15:03
В Петербурге открылся кабинет ЛФК для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
14:45
Фотовыставка "Дикая природа России"
12:04
В Петербурге разыскивают третьего налетчика на ювелирный салон
11:47
В Адмиралтейском районе ограблен магазин косметики
11:40
ГК «Автополе» заняла более 50% рынка новых автомобилей Cadillac в Санкт-Петербурге
07:20
Борьба за безопасное вождение
21:59
Брифинг сопредседателей Петербургского избирательного штаба Путина
17:03
Ксения Собчак успела сдать подписи в Центризбирком
16:38
Рок-мюзиклу «TODD» – 5 лет
15:46
В Петербурге откроют Год добровольца (волонтера)
Все новости

Это интересно!

Loading...
Карта города Схема метро Телепрограмма Яндекс.Виджет Наши RSS ленты 18+
» » Баскетбольный ЦСКА снова превзошёл «Химки», на этот раз – в Лиге ВТБ

Баскетбольный ЦСКА снова превзошёл «Химки», на этот раз – в Лиге ВТБ

0
93
Автор: Пётр Балякин
0
Фото:
www.vtb-league.com
Уже 13-й раз подряд армейцы побеждают химчан во всех турнирах.  

Удручающая для «Химок» статистика встреч с московским ЦСКА не меняется и при Барцокасе. С сезона 2015/2016, когда в Евролиге «Химки» одолели ЦСКА с разницей в 2 очка (91:89), побеждают только «красно-синие». Для любителей статистики «Питерец.ру» вспомнил, что тогда, в самом конце 2015 года, Алексей Швед набрал 28 очков, а Нандо Де Коло – 20.

Но в календарном матче Единой Лиге ВТБ Де Коло превзошёл Шведа. После неудачного для француза рандеву с «Реалом» в Евролиге Де Коло показал свой уровень – 24 очка и 6 передач. Швед завершил игру со скромными для себя 18 очками: вероятно, победа над «Уникахой» далась химчанам нелегко. Итоговые «+19» в пользу ЦСКА должны стать серьёзным ударом по самолюбию команды Барцокаса.

Для «Зенита» эта победа ЦСКА важна ещё и тем, что «Химки» ещё сильнее отдалились от лидеров Единой Лиги ВТБ. Состав первой четвёрки по итогам регулярного чемпионата очевиден: УНИКС, ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Петербургскому клубу важно избежать встречи с «Химками» уже в первом раунде, поэтому нужно стремиться к месту в тройке.
Все по теме: баскетбол
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите
Loading...
Loading...

Похожие публикации

5-01-2018, 13:25
Баскетбольный ЦСКА без шансов проиграл «Барселоне» в Евролиге
16-12-2017, 00:47
26 очков Де Коло помогли ЦСКА разгромить в Евролиге «Маккаби»
10-12-2017, 23:19
«Химки» и ЦСКА выиграли сегодня в Единой Лиге ВТБ
19-11-2017, 22:50
«Зенит» взял реванш у «Химок» несмотря на 34 очка Алексея Шведа
27-03-2017, 21:51
Без Алексея Шведа «Химки» беспомощны против ЦСКА
20-11-2016, 17:43
«Химки» победили «Нижний Новгород» в Единой Лиге ВТБ – 90:84

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Происшествия на дорогах

0
8
Сегодня, 11:15
В Ленобласти в результате ДТП погибли 9 человек
0
168
31-01-2018, 11:39
В Ленобласти пьяный петербуржец попал в ДТП на угнанном автомобиле
0
307
30-01-2018, 14:35
Появилось видео страшного ДТП в Невском районе
0
203
30-01-2018, 12:24
На Пулковском шоссе за полчаса произошли два серьезных ДТП
Наверх