Баскетбольный ЦСКА снова превзошёл «Химки», на этот раз – в Лиге ВТБ

Удручающая для «Химок» статистика встреч с московским ЦСКА не меняется и при Барцокасе. С сезона 2015/2016, когда в Евролиге «Химки» одолели ЦСКА с разницей в 2 очка (91:89), побеждают только «красно-синие». Для любителей статистики «Питерец.ру» вспомнил, что тогда, в самом конце 2015 года, Алексей Швед набрал 28 очков, а Нандо Де Коло – 20.

Но в календарном матче Единой Лиге ВТБ Де Коло превзошёл Шведа. После неудачного для француза рандеву с «Реалом» в Евролиге Де Коло показал свой уровень – 24 очка и 6 передач. Швед завершил игру со скромными для себя 18 очками: вероятно, победа над «Уникахой» далась химчанам нелегко. Итоговые «+19» в пользу ЦСКА должны стать серьёзным ударом по самолюбию команды Барцокаса.

Для «Зенита» эта победа ЦСКА важна ещё и тем, что «Химки» ещё сильнее отдалились от лидеров Единой Лиги ВТБ. Состав первой четвёрки по итогам регулярного чемпионата очевиден: УНИКС, ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Зенит». Петербургскому клубу важно избежать встречи с «Химками» уже в первом раунде, поэтому нужно стремиться к месту в тройке.