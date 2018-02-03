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Младенович будет защищать титул против Квитовой

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
eurosport.com
В воскресном финале петербургского теннисного турнира сойдутся Петра Квитова и Кристина Младенович.  

Чешской спортсменке Петре Квитовой сейчас рейтинговые очки очень нужны. Двукратная чемпионка Уимблдона находится в конце третьей десятки мирового рейтинга. На St. Petersburg Ladies Trophy 27-летняя Квитова последовательно выбила из борьбы Елену Веснину (6:2, 6:0), Ирину Бегу (6:3, 1:6, 6:1), Елену Остапенко (6:0, 6:2) и вышла в полуфинал. Немка Юлия Гёргес оказала Квитовой упорное сопротивление, но уступила в трёх сетах.

«Питерец.ру» напоминает, что француженка Кристина Младенович свой единственный титул в одиночном разряде выиграла в прошлом году в Санкт-Петербурге. Похоже, Младенович настроена отстоять титул: она уже добралась до финала.

Преодолев словацко-чешский барьер в лице Цибулковой и Синяковой, Младенович в полуфинале вышла на Дарью Касаткину. Здесь случилась настоящая битва, победительницей которой стала более опытная французская теннисистка. Облачённая в мешковатые шорты Младенович проиграла россиянке первую партию со счётом 3:6. Но действующая чемпионка турнира смогла сначала сравнять счёт, а в начале третьего сета окончательно переломила ход борьбы.

Финал между Квитовой и Младенович начнётся завтра в 16:30.
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