Сборная Знарка обыграла в выставочном матче Белоруссию – 3:0

«Питерец.ру» поинтересовался: на некоторых спортивных ресурсах хоккейную сборную именовали «Олимпийские атлеты России». Но сайт ФХР сообщил именно о выставочном матче сборных России и Белоруссии.

Любителей хоккея больше всего интересовали игровые сочетания. Первым вратарём на Олимпиаде Олег Знарок вероятнее всего сделает Василия Кошечкина. В первых двух парах обороны играли Войнов – Нестеров и Гавриков – Марченко. Динар Хафизуллин получил травму, и вместо с Киселевичем играл Егор Яковлев, а Зубарев – с Зубом.

Первую тройку нападения составили Павел Дацюк (на фото), Сергей Мозякин и Илья Ковальчук. Журналисты уже подсчитали, что суммарный возраст этих трёх форвардов – 109 лет! Кирилла Капризова добавили к сыгранной паре из СКА – Шипачёву и Гусеву. Именно Капризов стал главным творцом победы: нападающему ЦСКА удался дубль. В третьей тройке атаки играли Широков, Прохоркин и Барабанов, а в «сдерживающей» – Андронов, Телегин и Калинин.

А вот Ильи Каблукова в составе на этот матч не оказалось, и поедет ли 30-летний форвард СКА на Олимпийские Игры – пока неизвестно.