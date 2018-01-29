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» » «Химки» с трудом победили «Автодор», у Шведа – 21 очко

«Химки» с трудом победили «Автодор», у Шведа – 21 очко

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Автор: Пётр Балякин
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Фото:
sarbc.ru
Впереди у химчан – важнейший матч Евролиги с «Уникахой», но и сегодня проигрывать было нельзя.

Несмотря на победу над саратовским «Автодором» со счётом 88:75, «Химки» идут лишь пятыми в таблице Единой Лиги ВТБ. 5 поражений в 12 матчах – у баскетбольного «Зенита» только 2. Такой расклад может привести к тому, что «Химки» уже в полуфинале плей-офф выйдут на ЦСКА.

Сегодня команда Евгения Пашутина достойно выглядела на протяжении трёх четвертей. «Королём воздуха» выглядел Шакил Маккиссик (16 очков), а центровой Артём Клименко (на фото) насобирал 10 подборов. К началу четвёртой четверти «Автодор» вёл 5 очков. Но всё изменил один эпизод.

Клименко в атаке зачем-то агрессивно повёл себя против Малькольма Томаса. Химкинский американец кинулся разбираться с соперником и добился для Клименко неспортивного (пятого по счёту) фола. Без высокорослого центра саратовцы вчистую проиграли подбор и были разгромлены в десятиминутке со счётом 7:25. Да ещё и Алексей Швед вернулся в игру, окончательно развалив оборону «Автодора».

Но главное испытание недели ждёт химчан в пятницу. За 10 туров до финиша регулярного сезона Евролиги «Химки» опережают «Уникаху» на 3 победы. Победив, команда Барцокаса фактически лишит испанский клуб шансов на плей-офф.
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