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В Санкт-Петербурге пройдет праздник зимнего спорта

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Специальными гостями мероприятия Eurosport и «Дом.ru» станут известные российские фигуристы

Eurosport и «Дом.ru» приглашают всех жителей и гостей Санкт-Петербурга на праздник зимнего спорта, который пройдет 10 февраля на открытом катке спорткомплекса «Хоккейный город». Все желающие бесплатно смогут попробовать себя в разных зимних дисциплинах – фигурном катании, биатлоне и кёрлинге. Специальной гостьей «Праздника зимнего спорта с Eurosport и «Дом.ru» станет Ирина Слуцкая – серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию.
Зимние виды спорта пользуются популярностью у россиян, и Eurosport уделяет им особое внимание в эфире: в этом году зрителей ждут важнейшие соревнования по биатлону, лыжным дисциплинам, санному спорту, фигурному катанию, фристайлу, сноуборду, конькобежному спорту и шорт-треку, при этом многие турниры будут представлены на эксклюзивной основе. Благодаря партнерству Eurosport и «Дом.ru» клиенты оператора могут следить за выступлениями своих фаворитов. Семейный праздник позволит гостям мероприятия попробовать себя в разных дисциплинах, взять уроки у профессиональных спортсменов и провести время с удовольствием и пользой для здоровья.
Праздник начнется в 11:00 с ледовых развлечений: дети и взрослые смогут покататься на коньках или съехать на ватрушке с большой горки, а самых маленьких ждут игры с аниматорами в детском городке. Коньки можно принести с собой или взять напрокат рядом с катком. В зоне биатлона в лазерном тире участники под руководством опытных инструкторов попробуют свои силы в стрельбе – одной из ключевых составляющих этого вида спорта.
С 12:00 начнется серия мастер-классов по фигурному катанию и кёрлингу. Российские фигуристы расскажут и покажут, как правильно двигаться на льду, а участники сборной России по кёрлингу научат правильно катить камень и управлять его скоростью и траекторией. Каждый из мастер-классов по кёрлингу завершится коротким тренировочным матчем. Участие в мастер-классах бесплатное – чтобы присоединиться к одной из групп, достаточно предварительно зарегистрироваться прямо на катке. В 15:00 откроется специальная ледовая фотозона. В это же время начнется показательное выступление Ирины Слуцкой – вход на трибуны будет свободным для всех участников праздника.

«Спорт важен не только для тех, кто планирует профессиональную спортивную карьеру. Он помогает сохранять хорошую форму и дарит радость, особенно если заниматься им вместе с родными или друзьями. Такие праздники очень нужны, и я рада, что Eurosport способствует развитию зимних видов спорта», – говорит Ирина Слуцкая.

«Мы уделяем особое внимание популяризации спорта в России, показывая ключевые соревнования с участием ведущих российских спортсменов и организуя мероприятия, которые подогревают интерес к спорту. Так, в 2018 году зрителей каналов Eurosport ждут трансляции соревнований по биатлону, фигурному катанию, кёрлингу и другим дисциплинам, и этот праздник поможет гостям еще ближе познакомиться с зимними видами спорта», – говорит Алексей Виноградов, директор по развитию Eurosport.

«Среди наших клиентов много спортивных болельщиков и поклонников здорового образа жизни, и мы рады дарить им впечатления по обе стороны экрана. Пользователи «Дом.ru TV» могут следить за соревнованиями по телевизору и испытывать яркие эмоции, становясь участниками спортивных мероприятий. Благодаря празднику зимних видов спорта, который мы организуем совместно с Eurosport, петербуржцы смогут не только активно отдохнуть, но и почувствовать себя спортсменами», - отмечает директор филиала «Дом.ru» в Санкт-Петербурге Георгий Харченко.

Точный адрес проведения мероприятия: Санкт-Петербург, Российский проспект, д. 6.

Программа праздника:

11:00 – открытие праздника

12:00 – мастер-класс по фигурному катанию

13:30 – мастер-класс по кёрлингу

15:00 – показательное выступление звезды фигурного катания. Открытие ледяной фотозоны Eurosport и «Дом.ru»

15:30 – мастер-класс по фигурному катанию

17:00 – мастер-класс по кёрлингу

19:00 – мастер-класс по фигурному катанию

21:00 – завершение праздника

В Санкт-Петербурге пройдет праздник зимнего спорта

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