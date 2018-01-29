В Санкт-Петербурге пройдет праздник зимнего спорта

Eurosport и «Дом.ru» приглашают всех жителей и гостей Санкт-Петербурга на праздник зимнего спорта, который пройдет 10 февраля на открытом катке спорткомплекса «Хоккейный город». Все желающие бесплатно смогут попробовать себя в разных зимних дисциплинах – фигурном катании, биатлоне и кёрлинге. Специальной гостьей «Праздника зимнего спорта с Eurosport и «Дом.ru» станет Ирина Слуцкая – серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию.
Зимние виды спорта пользуются популярностью у россиян, и Eurosport уделяет им особое внимание в эфире: в этом году зрителей ждут важнейшие соревнования по биатлону, лыжным дисциплинам, санному спорту, фигурному катанию, фристайлу, сноуборду, конькобежному спорту и шорт-треку, при этом многие турниры будут представлены на эксклюзивной основе. Благодаря партнерству Eurosport и «Дом.ru» клиенты оператора могут следить за выступлениями своих фаворитов. Семейный праздник позволит гостям мероприятия попробовать себя в разных дисциплинах, взять уроки у профессиональных спортсменов и провести время с удовольствием и пользой для здоровья.
Праздник начнется в 11:00 с ледовых развлечений: дети и взрослые смогут покататься на коньках или съехать на ватрушке с большой горки, а самых маленьких ждут игры с аниматорами в детском городке. Коньки можно принести с собой или взять напрокат рядом с катком. В зоне биатлона в лазерном тире участники под руководством опытных инструкторов попробуют свои силы в стрельбе – одной из ключевых составляющих этого вида спорта.
С 12:00 начнется серия мастер-классов по фигурному катанию и кёрлингу. Российские фигуристы расскажут и покажут, как правильно двигаться на льду, а участники сборной России по кёрлингу научат правильно катить камень и управлять его скоростью и траекторией. Каждый из мастер-классов по кёрлингу завершится коротким тренировочным матчем. Участие в мастер-классах бесплатное – чтобы присоединиться к одной из групп, достаточно предварительно зарегистрироваться прямо на катке. В 15:00 откроется специальная ледовая фотозона. В это же время начнется показательное выступление Ирины Слуцкой – вход на трибуны будет свободным для всех участников праздника.
Точный адрес проведения мероприятия: Санкт-Петербург, Российский проспект, д. 6.
Программа праздника:
11:00 – открытие праздника
12:00 – мастер-класс по фигурному катанию
13:30 – мастер-класс по кёрлингу
15:00 – показательное выступление звезды фигурного катания. Открытие ледяной фотозоны Eurosport и «Дом.ru»
15:30 – мастер-класс по фигурному катанию
17:00 – мастер-класс по кёрлингу
19:00 – мастер-класс по фигурному катанию
21:00 – завершение праздника