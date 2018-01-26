15 российских игроков СКА вошли в Олимпийскую заявку

Представительство СКА в хоккейной сборной впечатляет: 15 игроков и главный тренер. В итоговую заявку вошли голкипер Игорь Шестёркин, защитники Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Динар Хафизуллин, Андрей Зубарев и Артём Зуб, нападающие Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вадим Шипачёв, Сергей Широков, Никита Гусев, Сергей Калинин, Николай Прохоркин, Александр Барабанов и Илья Каблуков. В «ближайшем резерве» находится Егор Яковлев вместе с Никитой Трямкиным из «Автомобилиста» и «барсом» Владимиром Ткачёвым.

ЦСКА тоже солидно представлен в сборной: вратарь Илья Сорокин, защитники Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Алексей Марченко, форварды Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Иван Телегин и Михаил Григоренко. Попал в заявку и Сергей Мозякин из «Металлурга» вместе с одноклубником Василием Кошечкиным.

«Питерец.ру» ознакомился с критикой формирования сборной, в которой представлено всего три клуба КХЛ. При этом статистика Барабанова и Ткачёва несопоставима: центрфорвард казанского клуба входит в число лучших бомбардиров Лиги.