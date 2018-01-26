«Зенит» сокрушил «Славию» Данни со счётом 5:1, чудо-гол забил Терентьев

«Питерец.ру» считает главным матчей февраля для футбольного «Зенита» поездку в Шотландию. На своём поле «Селтик» опасен практически для любой команды. А пока в ОАЭ «сине-бело-голубые» сыграли товарищескую встречу с пражской «Славией». Именно за эту команду играет 34-летний Данни.

Отличиться португальцу не удалось, как и бывшему нападающему ЦСКА Томашу Нециду. Единственный гол петербургской команде забил вышедший на замену Милан Шкода на 62-й минуте. После этого Андрей Лунёв уступил место в воротах Егору Бабурину.

До матча главный тренер «Зенита» Роберто Манчини обещал, что на поле выйдут как можно больше игроков нашей команды. И слово своё сдержал, рационально распределив игровое время между футболистами. Назовём авторов забитых мячей: Александр Кокорин (27-я минута), Антон Заболотный (46-я минута), Александр Ерохин (67-я минута), Дмитрий Богаев (70-я минута) и Денис Терентьев (77-я минута). Именно гол Терентьева стал самым красивым в матче: защитнику удался сильный и точный дальний удар.