Бросок Реддинга принёс «Баварии» победу над «Зенитом»

Рано или поздно «Зенит» должен был проиграть нервную концовку в поединке Еврокубка – и это случилось в игре с «Баварией». Хотя перед началом четвёртой четверти «сине-бело-голубые» вели с комфортным счётом 62:52. Евгений Воронов после перерыва сделал разницу «+14», но в заключительном отрезке матча «Зенит» ожидало разочарование.

«Питерец.ру» ещё до стартового свистка изучил состав гостей. В мире баскетбола наиболее известны Милан Мачван, Стефан Йович, Антон Гавел и Майк Цирбес. Йович отыграл почти полчаса и набрал 14 очков, сделав 7 передач. А вот центрового Цирбеса главный тренер «Баварии» Джорджевич на паркет почти не выпускал.

Ведя за 8:45 до сирены 14 очков, «Зенит» позволил сопернику совершить решающий рывок. Попадания Йовича, Девина Букера и Реджи Реддинга позволили «Баварии» за полторы минуты до конца основного времени сравнять счёт – 76:76. Ещё в середине заключительного отрезка 5-й фол получил Сергей Карасёв, а в эндшпиле встречи перебрал фолов и Евгений Валиев.

На последней минуте Курич и Реддинг обменялись попаданиями, но фатальную потерю допустил Артём Вихров. Реддинг попал, и «Бавария» победила. В параллельном матче «Летувос Ритас» разгромил «Торино» с разницей в 33 очка, у победителей 22 очка набрал Эходас.